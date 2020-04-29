Андрею Кураеву запретили служить в церкви

Глава Русской православной церкви Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева, сообщается на сайте Московской городской епархии.

Причиной отстранения послужил написанный Кураевым пост в "Живом журнале", где он прокомментировал смерть настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина от коронавируса.

Агейкин умер 21 апреля. Прежде чем заболеть, он успел высказаться о том, что верующим бояться коронавируса не стоит, и даже эпидемия Черной смерти была остановлена молитвой.

Кураев в записи, сделанной в той же день, назвал Агейкина "недопротопресвитером" и тупым карьеристом, сделавшим "карьеру в сфере вип-сервиса", и написал, что покойный "внес свой вклад в эпидемию бесстрашия".

Патриарх Кирилл счел это высказывание оскорбительным.

"В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний", — цитирует его портал епархии.

Запрет в служении будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу поступков Кураева не вынесет епархиальный церковный суд.

Андрей Кураев — богослов, миссионер и автор учебника по Основам православной культуры, некоторые время использовавшегося в российских школах. При патриархе Алексии II занимал церковные должности и имел награды. Последнее время он известен своей критикой РПЦ и патриарха Кирилла в частности.

В 2013-2014 году Кураев начал у себя в блоге серию публикаций о епископах-геях и "голубом лобби" в РПЦ, после чего был уволен из Московской духовной академии (МДА) за "эпатажные высказывания". Критиковал присоединение Крыма к России и действующую российскую власть после событий 2014 года.