Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram и опубликовала письмо девочки из Афганистана

Актриса Анджелина Джоли завела инстаграм, чтобы делиться информацией о том, что происходит с гражданами Афганистана после прихода талибов к власти, пишет портал телеканала "Дождь".

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Первым же постом она выложила письмо афганской девочки. "Жизнь всех нас темна, мы все потеряли нашу свободу, и мы в заключении вновь. Мы считаем, что все наши мечты пропали", — написала юная афганка. Сама Джоли в качестве посла доброй воли ООН была в Афганистане за две недели до теракта 11 сентября и встретила афганских беженцев, спасшихся от "Талибана", то есть знает о проблеме не понаслышке.

"Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и выражать свои мысли. Поэтому я пришла в инстаграм, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека", — написала актриса.