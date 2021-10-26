Ангела Меркель официально перестала быть канцлером ФРГ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Ангела Меркель (Angela Merkel) официально перестала быть федеральным канцлером Германии. Во вторник, 26 октября, в день учредительного заседания бундестага 20-го созыва федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил ей и членам ее кабинета официальные грамоты об окончании их полномочий.

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При этом в соответствии со статьей 69 Основного закона ФРГ Штайнмайер попросил Меркель остаться на своей должности в качестве исполняющей обязанности канцлера до приведения к присяге нового правительства, а она попросила о том же самом министров. Немецкая конституция обязывает канцлера оставаться на своем посту до тех пор, пока новый состав бундестага не выберет преемника. Полномочия у немецкого и.о. канцлера и его кабинета остаются прежними, но по традиции "переходное" правительство не принимает важных политических решений.

На учредительном заседании бундестага Меркель и члены ее кабинета, которые так же, как она, не стали вновь депутатами, пересели на трибуну для почетных зрителей.

Переговоры о создании нового правительства должны завершиться в начале декабря

Согласно существующему на данный момент плану, коалиционные переговоры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП)должны завершиться на неделе с 6 декабря. Тем самым в Германии еще около шести недель будут работать и.о. канцлера и и.о. министров.

Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года. В октябре 2018 года она объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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