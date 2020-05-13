Ангела Меркель подтвердила взлом своей почты российскими хакерами в 2015 году

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила информацию о взломе своей электронной почты российской разведкой.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что в 2015 году российская военная разведка (ГРУ) получила доступ к электронным письмам, хранившимся в ее офисном компьютере.

"Меня это сильно ранит", — сказала Меркель в парламенте, где ей задали вопрос о достоверности этой информации. Она назвала это происшествие возмутительным.

Но канцлер затем добавила, что будет делать все для сохранения добрых отношений с Россией.

Spiegel рассказал, что в 2015 году в результате хакерской атаки были похищены данные с компьютеров в парламенте.

В 2018 году также произошла атака на правительственную компьютерную сеть, и тогда тоже появились сообщения об участии в этом российских хакеров.

Российское правительство отрицает участие во взломах.

В чем обвиняют ГРУ?



Ссылаясь на неназванные источники, Spiegel сообщил, что немецким экспертам удалось восстановить подробности хакерской атаки.

Выяснилось, что злоумышленники вскрыли два электронных почтовых ящика в офисе Меркель. Предположительно, в них содержались электронные письма, датировавшиеся периодом с 2012 по 2015 год.

Хакерская группа, известная как Fancy Bear или APT28, предположительно стоявшая за атакой, как считается, ответственна за кибератаки во время президентских выборов в США в 2016 году.

"Я каждый день стараюсь улучшить отношения с Россией, но с другой стороны есть такие явные доказательства, что это делают российские силы", — цитирует слова Меркель Франс пресс.

"К сожалению, я пришла к выводу, что это не является чем-то новым", — добавила она, отметив также, что дезинформация в интернете и искажение фактов являются частью российской стратегии.

Два года назад представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не взламывала бундестаг и пошутила: " Мы только раз взломали бундестаг — в 1945 году, когда освобождали Берлин от нацистов. Тогда он назывался Рейхстагом".

Почему целью хакеров стала Германия?



Спецслужбы Германии считают, что Россия осуществила кибератаки на правительственные организации страны для сбора секретных данных.

Отношения между Россией и Германией, а также Ангелой Меркель и Владимиром Путиным нельзя назвать простыми. С одной стороны, Меркель осудила аннексию Крыма Россией в 2014 году и поддержала введение санкций ЕС в отношении России.

Но с другой стороны, несмотря на критику как оппонентов в стране, так и за границей, она поддержала строительство газопровода "Северный поток 2", который должен в два раза увеличить объем газа, поступающего из России в Европу через Германию.

Тысячи немецких компаний продолжают вести бизнес с Россией, и некоторые даже выступают за снятие санкций, которые, по их мнению, вредят торговле.