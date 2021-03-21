Ангела Меркель выступает за продление локдауна в Германии на апрель
Foto: AP/Scanpix/LETA

Ведомство федерального канцлера выступает за продление нынешнего локдауна в Германии на апрель, сообщили в воскресенье, 21 марта, немецкие СМИ со ссылкой на имеющуюся в их распоряжении копию проекта соглашения участников предстоящей 22 марта конференции - канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель - которые обсудят дальнейшие меры сдерживания эпидемии коронавируса в Германии.

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Как сообщает Deutsche Welle, конкретная дата окончания локдауна в этом документе не указана. Не предусмотрено и каких-либо новых шагов по ослаблению антикоронавирусных ограничений, что объясняется "новым всплеском заражений и экспоненциальной динамикой инфицирования". В то же время землям и регионам предлагается обеспечить возможность запуска "ограниченных во срокам модельных проектов, которые позволят открыть некоторые сферы общественной жизни при соблюдении строгих защитных мер и наличии концепции тестирования".

В проекте документа также предусмотрена возможность проведения населением отпусков на территории собственных федеральных земель - при условии минимизации контактов. Это должно быть обеспечено путем "соблюдения действующих ограничений в сфере социальных контактов, строгих правил гигиены и реализации плана тестирования", говорится в проекте соглашения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Ангела Меркель ФРГ
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