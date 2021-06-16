Англия вводит обязательную вакцинацию для работников пансионатов
Foto: PantherMedia/Scanpix

Прививки от Covid-19 станут обязательными для работников домов для престарелых в Англии, сообщает Би-би-си. Работники должны привиться в течение 16 недель, либо им грозит смена обязанностей или увольнение.

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Это требование не будет распространяться на работников, которые могут доказать, что не могут привиться по медицинским показаниям.

Правительство также рассматривает возможность ввести обязательную вакцинацию для работников медицины и других учреждений по уходу.

Организации по уходу предупредили, что принудительная вакцинация может привести к трудностям в работе сектора, так как там наблюдается нехватка работников.

В домах по уходу за людьми в Англии из-за Covid-19 умерло более 40 000 человек, отмечает Би-би-си.

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