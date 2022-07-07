Аномальные засухи и изменение климата лишают Европу воды

Все больше людей в Европе сталкиваются с последствиями аномальной жары, длительных засух и высокого уровня потребления воды, что в итоге ведет к истощению питьевых источников. Ситуация усугубляется антропогенными изменениями климата. Особенно тяжело сейчас приходится странам Южной Европы. Чтобы обеспечить население водой, их правительства призвали ограничить потребление воды до необходимого минимума, но в некоторых регионах даже таких мер недостаточно.

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"Во-первых, дело в засухах. Во-вторых, в количестве воды, которое мы берем из системы водоснабжения", — указывает Нихат Зал, эксперт по водным ресурсам в Европейском агентстве по окружающей среде (European Environment Agenc, EEA). В Европе потребление воды населением составляет всего лишь 9% от общего ее расхода. Основная же доля, около 60%, уходит на нужды сельского хозяйства.

Италия

Острее всего сейчас стоит эта проблема на севере Италии, страдающем от сильнейшей за последние 70 лет засухи. В более чем сотне городов там ограничено потребление питьевой воды. В понедельник, 4 июля, правительство Италии объявило чрезвычайное положение в пяти регионах. Они получат в ближайшем будущем 36 млн евро на борьбу с водным кризисом. Уровень воды в реках По и Дора-Бальтеа сейчас составляет всего лишь 1/8 от обычного. Эти реки питают один из самых важных сельскохозяйственных регионов Европы. Засуха угрожает площадям, на которые приходится 30% объема местного сельхозпроизводства.

Стефано Бондеза, президент ирригационной организации West Sesia, дал указание прекратить поливать фруктовые деревья и тополя. Сэкономленная вода должна спасти урожай риса, играющего важную роль в экономики отрасли.

В минувшие выходные мэр Вероны в срочном порядке запретил до конца августа поливать сады и спортивные площадки, мыть автомобили и внутренние дворики, наполнять бассейны. Огороды можно поливать только ночью. Потребление воды в Пизе тоже регулируется: там питьевую воду можно использовать только "для бытовых нужд и личной гигиены". За нарушение — штраф до 500 евро.

Тем временем в Милане отключили все фонтаны, используемые только для декоративных нужд. Мэр городка Кастеназо нестандартно подходит к решению возникшей проблемы. Он запретил парикмахерам и брадобреям дважды мыть голову клиентам. Это сэкономит тысячи литров воды в день. В городе с населением 16 000 человек работают 10 парикмахерских.

Португалия

Португалия к аномальной засухе вышнего года начала готовится заранее, еще с зимы. Из-за отсутствия дождей уровень воды в местных водоемах был чрезвычайно низким уже в январе. Поэтому в феврале правительство ограничило использование ГЭС до 2 часов в неделю. Так власти гарантировали то, что 10 млн жителей страны хватит питьевой воды минимум на два года.

То, что просматривалось уже зимой, стало абсолютно очевидным сейчас: уже с конца мая на 97% территории Португалии царит засуха. Если раньше засухи случались раз в десять лет, то сейчас в Средиземноморье они бывают почти вдвое чаще — как утверждают специалисты, из-за сжигания угля, нефти и газа. Некоторые регионы столкнулись с таким бедствием впервые за тысячу лет.

Ассоциация ирригаторов оросительного периметра, включающего города Силвеш, Лагоа и Портиман на юге страны, активировала план действий в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы обеспечить водой примерно 1800 ферм. Орошение некоторых сельхозкультур сокращено вдовое.

Министр окружающей среды и борьбы с изменением климата Дуарте Кордейру сообщил португальским журналистами, что, несмотря на все приготовления, в будущем страну ждут ограничения потребления и более высокие цены на воду. Дуарте призвал бизнес профинансировать меры, которые помогут справиться с возникшей проблемой.

Нихат Зал из EEA видит множество способов повышения эффективности использования и экономии воды. "На пути из водоема, например из озера, до места производства теряется в среднем 25% пресной воды, — подчеркивает Зал. — Если поднять эффективность инфраструктуры водоснабжения, то это откроет огромные возможности для экономии".

Испания

В Испании тоже небывалая засуха. Настолько сильная, что двум третям территории страны угрожает опустынивание. Плодородная земля превращается в песок. По данным испанской метеорологической службы, эта зима стала стала второй по засушливости с 1961 года. Поэтому населенные пункты на севере страны уже в феврале были вынуждены принять экстренные меры.

Власти общины Кампельес в Каталонии временно ограничили работу водопровода до нескольких часов в день. На случай ЧП каждый день в пяти выделенных местах расставят ведра с водой. В городке Вакариссес, что рядом с Барселоной, высохли колодцы и водохранилища. Сейчас вода из кранов в Вакариссесе течет по графику только с 6 до 10 утра и с 8 вечера до полуночи. Устранение протечек и ограничения по времени помогли сократить ежедневное потребление воды в городке, где живет 7000 человек, на четверть.

В Испании по меньшей мере 70% всей используемой пресной воды идут на нужды сельского хозяйства. "Потребности увеличиваются. Вместо того, чтобы принять меры по сокращению потребления воды, мы ведем себя так, будто бы ее у нас как у Норвегии или Финляндии. Когда на самом деле — как в Северной Африке", — сообщил DW Хуан Бареа, представитель испанского отделения Greenpeace.

Хотя в сельском хозяйстве страны все чаще берут на вооружение эффективное капельное орошение, пятая часть его все еще пользуется устаревшими неэкологичными методами. Чтобы лучше справляться с водными кризисами, нужно уйти от кризисного менеджмента, как это происходит сейчас с ограничениями воды, и переключиться на долгосрочное планирование, предупреждает Зал из EEA.

Иными словами, надо заняться повышением эффективности водопользования, выработкой предотвращающих кризис мер и подготовкой к следующей нештатной ситуации. К тому же, добавил Зал, важна "адаптация к изменению климата на индивидуальном и местном уровне, а также на уровне правительств".