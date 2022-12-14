Аноним позвонил в посольство РФ в Вильнюсе и угрожал его взорвать

Во вторник в Вильнюсе поступил анонимный звонок с угрозой взорвать здание посольства России, сообщил Департамент полиции Литвы.

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По его данным, в 12.23 работники посольства РФ, находящегося на ул. Героев Украины получили сообщение о том, что посольство взорвется. Когда это должно бы произойти, не указывалось.

Полиция проверила территорию посольства, подозрительных вещей не обнаружила.