Антарктика тает: NASA опубликовало фото беспрецедентного таяния ледяной шапки острова Игл

NASA обнародовало спутниковые снимки острова Игл в Антарктике, на которых видно беспрецедентное таяние ледяной шапки. Фотографии эти были сделаны 4 и 13 февраля спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 8. Именно на этот период пришелся температурный рекорд в регионе, зафиксировавший экстремальное повышение температуры.

6 февраля на аргентинской антарктической базе "Эсперанса" на крайнем севере Антарктического полуострова температура воздуха поднялась до 18,3°C. А спустя неделю бразильские ученые зарегистрировали на антарктическом острове Симор рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла.

Исследователи NASA также представили карту температур на Антарктическом полуострове 9 февраля. В красных зонах температура превышала плюс 10 градусов Цельсия.

По данным ученых, на острове Игл (северная оконечность Антарктического полуострова, которая тянется в сторону Южной Америки) произошло пиковое таяние — 30 миллиметров. В общей сложности снежный покров на острове уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля.

Там, где ранее на фото была видна белая ледяная шапка, теперь только коричневые островки земли. Растаявшие снег и лед создали водоемы. Таковы последствия рекордно высоких температур в Антарктике.

