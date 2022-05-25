Антисанитария и отсутствие помощи: в Праге цыганские беженцы из Украины вынуждены ютиться на вокзале

В Праге на центральном вокзале возник гуманитарный кризис: семьи украинских цыган рома, застрявшие на станции, говорят, что с ними обращаются не так, как с другими беженцами. Сотни человек живут в единственном доступном им месте с тех пор, как они присоединились к миллионам украинцев, спасающихся от российской агрессии. Об этом пишет The Guardian.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В отличие от других украинцев, которым были предложены визы беженцев, эти семьи обнаружили, что им некуда идти, и они никому не нужны. Они ютятся на полу станции и спят в специальном поезде, который стоит на платформе с 9 вечера до 5 утра, что, по словам сотрудников экстренных служб, опасно антисанитарными условиями.

Каждую ночь более 500 человек ютятся в помещениях, которые изначально были рассчитаны на 260 человек. Волонтеры говорят, что они перегружены.

"Это самая важная ситуация в Чешской Республике", — заявила в интервью The Guardian Гети Мубеенова, кризисный координатор Организации помощи беженцам (OPU).

Наряду с другими волонтерскими группами, помогающими на станции, OPU планирует завершить свою работу там в конце месяца, чтобы оказать давление на правительство. Добровольцы добиваются того, чтобы чешские власти предоставили беженцам более подходящее жилье.

По словам Мубееновой, волонтеры имеют дело с "настоящим гуманитарным кризисом".

В опечатанной зоне богато украшенного вокзала эпохи Габсбургов цыганские семьи — в основном женщины и дети, некоторые пожилые люди и инвалиды — сидят и лежат, окруженные мешками с вещами и охраняемые охранниками, многие из них также рома.

Многие ждут решения чешских властей об их статусе и о том, имеют ли они право на постоянное проживание; другие находятся в еще более мрачной ситуации.

"Мы пытались зарегистрироваться для защиты беженцев в регистрационном центре, но нас не приняли и не дали никаких документов, объясняющих почему", — рассказала несовершеннолетняя мать троих детей Занна из Киев. Она приехала в Прагу со своей семье четыре дня назад.

По словам волонтеров, это типичная история многих прибывших в Прагу представителей народа рома.

С начала вторжения России в Украину 24 февраля Чехия выдала беженцам около 350 000 виз временной защиты.

Многих рома постигла другая участь, вызванная, по словам Мубееновой, антицыганскими предрассудками, которые широко распространены в Чехии и соседних странах. Она рассказала, что многие цыгане, уехавшие из Праги в Германию, позже вернулись. Например, в немецком Дрездене полиция просто отказалась разрешить им сойти с поезда.

Чешские официальные лица говорят, что многие прибывшие цыгане не имеют права на получение статуса беженца, поскольку они являются гражданами Европейского союза (ЕС) — у них двойное украинско-венгерское гражданство. В 2011 году в Венгрии был принят закон, позволяющий получить гражданство этническим венграм в Закарпатской области Украины.

Некоторые владельцы венгерских паспортов утверждают, что их подкупили при оформлении документов. Они не понимали последствий двойного гражданства. Несколько человек рассказали The Guardian, что уехали из Чехии в Будапешт, а потом вернулись в Прагу после того, как власти Венгрии отклонили их паспорта как поддельные.

Наличие гражданства ЕС защищает украинских рома от депортации в соответствии с правилами Шенгенской зоны, предоставляя при этом свободу передвижения между государствами-членами, но также потенциально оставляет их в подвешенном состоянии, поскольку государства не обязаны предоставлять им жилье в соответствии с договоренностями о защищенном статусе.

Однако, как сообщила Мубеенова, только пятая часть нынешних жителей вокзала имеет венгерское гражданство. Судьба других, которые часто сталкиваются с препятствиями при подаче заявлений или даже при входе в регистрационные центры, отражает ужесточение отношения властей, которые не принимают прибывающих рома как добросовестных беженцев.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что приток рома связан с организованной преступностью, и говорил о необходимости борьбы с "социальным туризмом".

В чешском Министерстве внутренних дел пояснили, что те, кто подали заявление на получение временной защиты, имели право на предоставление государством жилья, в том числе в недавно созданном "палаточном городке" в районе пражском районе Троя.

"Бывает, что некоторые люди отказываются от этого предложения и возвращаются на главный вокзал. Однако есть и люди, находящиеся на станции, которые не имеют права на временную защиту или вообще не обращались за ней", — указали в ведомстве.

Однако если заявитель является гражданином другого государства-члена ЕС, временная защита не может быть предоставлена.

Кроме того, ситуация на станции привела к тому, что беженцы рома проживают в ужасной антисанитарии. Студенты-медики, работающие добровольцами, сообщали о случаях ветряной оспы, кори, гепатита А, педикулеза, чесотки и туберкулеза. Пожарные дезинфицируют помещения три раза в день.