Анжелина Джоли: девочка, игравшая с камнем, не поняла, что это осколок бомбы
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"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой, - написала у себя в инстаграме актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая на прошлой неделе побывала в Украине. - Маленькая девочка, которая его нашла, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был осколком бомбы".

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"Многим детям, пострадавшим во время обстрела вокзала в Краматорске, недавно удалили из тела осколки - это трудный и болезненный процесс. Фрагменты осколков, находившиеся близко к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять: они остались внутри некоторых детских тел".

"Нет никакого смысла в таком вреде для детей, который выходит за рамки телесных повреждений, нанося им эмоциональные и психические травмы".

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BBC News Русская служба:

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