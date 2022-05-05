AP: При бомбардировке драмтеатра в Мариуполе могли погибнуть 600 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Данные агентства AP основаны на свидетельствах 23 очевидцев бомбардировки города российскими войсками. Ранее сообщалось, что жертвами бомбардировки драмтеатра в Мариуполе стали около 300 человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате бомбардировки Драматического театра в Мариуполе 16 марта могли погибнуть до 600 человек, сообщило в среду, 4 мая, агентство AP со ссылкой на собственные источники. Ранее власти Мариуполя говорили о 300 погибших.

Агентство опирается на показания 23 человек, среди которых были и те, кто укрывался в театре от бомбардировок и участвовал в спасении людей из-под завалов. При подсчетах учитывались также фото- и видеоматериалы и планы театра.

Все очевидцы, с которыми побеседовали журналисты, говорили, что видели не более 200 спасшихся людей. Многие оценили число людей в здании в момент авиаудара в одну тысячу. Очевидцы также заявили, что в момент удара не менее ста человек находились у полевой кухни возле театра, причем никто из тех, кто находился там, не выжил, отмечает AP.

Свидетели не упоминают об украинских военных
Примечательно, что никто из собеседников AP не видел, чтобы внутри здания действовали украинские военные. Очевидцы не сомневаются в том, что удар нанесла именно российская авиация.

В AP отмечает, что узнать точное число погибших невозможно в том числе и потому, что район театра находится под контролем российских сил, которые предположительно убирают тела и обломки.

В конце апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне достают тела погибших из-под завалов театра и свозят их в братскую могилу в поселке Мангуш.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери