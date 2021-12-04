AP: Разведка США установила, что Россия планирует вторжение в Украину

По данным американской разведки, Россия планирует вторжение на территорию Украины, возможно, уже в начале 2022 года. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает информационное агентство AP со ссылкой на неназванный источник в администрации США.

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По словам собеседника агентства, разведданные говорят о том, что в операции должны участвовать до 175 тысяч российских военнослужащих, причем почти половина из них якобы уже развернута в различных точках вблизи границы Украины. Разведслужбы выяснили, что российские планы "предусматривают переброску 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием", указывает AP, ссылаясь на свой источник.

Белый дом: Активизация пропаганды против Украины и НАТО

Сотрудник администрации Джо Байдена заявил, что разведка США отмечает также активизацию пропагандистских усилий России с целью очернения Украины и НАТО в преддверии возможного вторжения.

Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил, что Вашингтону уже давно известно о действиях России и в ходе виртуального саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, который предположительно состоится на будущей неделе, он намерен провести "продолжительную дискуссию" о российско-украинском кризисе. Коснувшись требований Москвы по Украине, Байден заметил, что "не приемлет чьих-либо красных линий".

Ранее Путин указал, что "красными линиями" для России станут приближение инфраструктуры НАТО к российским границам, размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.