Apple объяснила, как будет работать проверка фотографий в айфонах на детскую порнографию

Компания Apple выпустила документ с ответами на часто задаваемые вопросы о том, как будет работать система распознавания детской порнографии и контента с жестоким обращением с детьми на фотографиях пользователей, пишет портал телеканала "Дождь".

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В Apple заявили, что систему можно будет использовать только для распознавания детской порнографии. В компании отметили, что программа будет работать с базой данных известных изображений с детским порно, которые предоставили правозащитные организации или власти. Кроме того, система не предполагает автоматической передачи данных властям, Apple сначала сама проверит результат. От требований властей разных стран адаптировать технологию для других целей компания планирует отказаться.

Система сможет проверять только те фотографии, который пользователь разрешил загрузить в iCloud, библиотека на устройстве сканироваться не будет. Если пользовать запретил выгрузку в "облако", система работать не будет. Ни к каким данным, кроме загруженных в облако фото, Apple доступ не получит, отмечают в компании.

Базы изображений Apple будет хранить в виде нечитаемых хэшей — строчек с цифрами, которые невозможно прочитать или конвертировать в изображения.

Проверка сообщений в iMessage будет действовать только на устройствах детей до 12 лет, которые подключены к семейным аккаунтам. Включить функцию должны будут сами родители, а проверка будет проходить на устройстве. Кроме того, родителей будут предупреждать об отправке или получении откровенных фото не сразу. Сначала изображение будет размытым, а на устройстве появится уведомление о том, что в случае открытия картинки компания отправит оповещение родителям.

На устройствах детей старше 12 лет фотографии будут размываться, но уведомления родителям отправляться не будут.

6 августа Apple заявила, что в новых версиях операционных систем на всех устройствах компании появится технология, которая будет проверять устройства пользователей на возможное наличие изображений с детской порнографией, размывать откровенные снимки в сообщениях ребенка и предупреждать других пользователей о получении и отправке подобных фотографий. Компания также объявила, что пока функцию запускают только в США.

Посла анонс Apple раскритиковал эксперты по кибербезопасности и журналисты, обвинив компанию в нарушении приватности. Они также высказали опасение, что эту функцию в будущем могут использовать авторитарные правительства.