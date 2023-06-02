Apple опровергает обвинения о сотрудничестве со спецслужбами

Компания Apple заявила, что не сотрудничала с американскими спецслужбами для внедрения уязвимости в айфоны. "Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора (уязвимость, позволяющая получить несанкционированный доступ к устройству. — Ред.) в какой-либо продукт Apple и никогда не будем", — говорится в заявлении компании, опубликованном агентством Reuters в четверг, 1 июня.

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Накануне ФСБ заявила, что выявила "аномалию" в айфонах, которую связала с "разведывательной акцией американских спецслужб". В связи с этим в ведомстве заявили, что Apple тесно сотрудничает с разведкой США, в том числе с Агентством национальной безопасности (АНБ). По информации российской спецслужбы, речь идет о фактах "заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР". Заражению подверглись несколько тысяч мобильных телефонов, в том числе те, которые принадлежат сотрудникам диппредставительств России за рубежом, добавили в службе.

Вместе с тем ФСБ не представила никаких доказательств о причастности Apple к заражению продуктов компании шпионским программным обеспечением. В АНБ от комментариев отказались.

"Лаборатория Касперского" определила шпионскую программу

1 июня о заражении о десятков айфонов сотрудников компании шпионской программой, которая получила название Triangulation, заявили также в "Лаборатории Касперского". "Экспертами нашей компании была обнаружена крайне сложная, профессиональная целевая кибератака с использованием мобильных устройств производства Apple. Целью атаки было незаметное внедрение шпионского модуля в iPhone сотрудников компании — как топ-менеджмента, так и руководителей среднего звена", — написал в своем блоге Евгений Касперский.

Однако, как заявил сотрудник компании Игорь Кузнецов в интервью Reuters, определить, кто стоит за хакерской атакой, является крайне сложной задачей.