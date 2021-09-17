Apple отключила для пользователей из России функцию "Частный узел". Она позволяет обходить блокировки

Компания Apple отключила для пользователей из России функцию "Частный узел" (Private Relay), которая позволяет скрыть IP-адрес и шифровать трафик по аналогии с VPN. Об этом сообщают iPhones.ru и TJournal со ссылкой на пользователей.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", функция "Частный узел" была доступна в бета-версиях новых операционных систем MacOS и iOS. Также она автоматические загружалась при подписке на дополнительное пространство в хранилище iCloud.

В начале июня Apple анонсировала новые возможности, в частности, функцию "Частный узел", на онлайн-конференции для разработчиков WWDC. Apple объясняла, что "Частный узел" позволит обеспечить конфиденциальность пользователей в интернете — скрыть IP-адрес, геолокацию и активность в браузере. Также эта функция позволяет обходить блокировки сайтов.

Позднее Apple объявила, что "Частный узел", не будет работать в Беларуси, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в ЮАР. Это объяснили ограничениями местных властей.

К утру 17 сентября Apple и Google удалили приложение "Навальный", в котором содержится функция "Умного голосования", из своих онлайн-магазинов. В Apple объяснили это решение тем, что приложение связано с признанным экстремистским Фондом борьбы с коррупцией*.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Аpple и Google удалить приложение "Навальный" из своих онлайн-магазинов, а также перестать предоставлять средства для обхода блокировок проекту Алексея Навального "Умное голосование". 16 сентября комиссия Совета Федерации по защите суверенитета провела заседание с участием представителей Apple и Google. В частности, их предупредили о возможном уголовном наказании в случае невыполнения российского законодательства.