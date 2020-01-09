Apple проверяет фотографии в iCloud на наличие незаконных материалов
Foto: Reuters/Scanpix

Компания Apple сканирует фотографии, загружаемые в облачное хранилище iCloud, сообщает The Telegraph со ссылкой на директора по конфиденциальности компании Джейн Хорват.

Компания Apple сканирует фотографии, загружаемые в облачное хранилище iCloud, сообщает The Telegraph со ссылкой на директора по конфиденциальности компании Джейн Хорват.

Сканирование загружаемого контента проводится с целью обнаружения изображений жестокого обращениями с детьми, в том числе сексуального насилия, отметила Хорват. Она подчеркнула, что сканирование проводится автоматически с использованием технологии сопоставления изображений.

Учетные записи, с которых осуществляется загрузка незаконных материалов, блокируются, заявила представитель Apple.

Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru

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