Apple вернулся на первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов

Лидировавший ранее Amazon опустился на третью позицию. В числе самых быстрорастущих — Tesla и YouTube, а общая стоимость 100 самых дорогих брендов в мире обновила рекорд.

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Apple впервые за семь лет возглавил рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, который составляет консалтинговая компания Kantar. Стоимость этого бренда за прошедший год выросла на 55% и достигла 947 млрд долларов (903,5 млрд евро).

Второе место в списке занял Google — рост составил 79%, стоимость бренда оценили в 820 млрд долларов (782 млрд евро). Прошлогодний лидер, Amazon подорожал всего на 3% и в свежем рейтинге опустился на третью строчку (705 млрд долларов или 672,5 млрд евро).

Также в первую десятку вошли Microsoft, китайский интернет-гигант Tencent, McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba и Louis Vuitton. Самыми быстрорастущими брендами эксперты назвали Cartier, YouTube и Tesla.

Общая стоимость ста вошедших в рейтинг брендов составила почти 8,7 трлн долларов (8,3 трлн евро), увеличившись за год на 23%. Это новый рекорд, отмечают специалисты Kantar, составляющие такие рейтинги с 2006 года на основе финансовых показателей компаний и отзывов более 4 млн потребителей.