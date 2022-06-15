Apple вернулся на первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лидировавший ранее Amazon опустился на третью позицию. В числе самых быстрорастущих — Tesla и YouTube, а общая стоимость 100 самых дорогих брендов в мире обновила рекорд.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Apple впервые за семь лет возглавил рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, который составляет консалтинговая компания Kantar. Стоимость этого бренда за прошедший год выросла на 55% и достигла 947 млрд долларов (903,5 млрд евро).

Второе место в списке занял Google — рост составил 79%, стоимость бренда оценили в 820 млрд долларов (782 млрд евро). Прошлогодний лидер, Amazon подорожал всего на 3% и в свежем рейтинге опустился на третью строчку (705 млрд долларов или 672,5 млрд евро).

Также в первую десятку вошли Microsoft, китайский интернет-гигант Tencent, McDonald's, Visa, Facebook, Alibaba и Louis Vuitton. Самыми быстрорастущими брендами эксперты назвали Cartier, YouTube и Tesla.

Общая стоимость ста вошедших в рейтинг брендов составила почти 8,7 трлн долларов (8,3 трлн евро), увеличившись за год на 23%. Это новый рекорд, отмечают специалисты Kantar, составляющие такие рейтинги с 2006 года на основе финансовых показателей компаний и отзывов более 4 млн потребителей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Идеи для семейного отдыха с детьми
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе