АР: беременная женщина, попавшая под обстрел Мариуполя, умерла
Foto: AP/Scanpix/LETA

Сотрудник агенства АР, работающий в Мариуполе, со ссылкой на врачей сообщает, что беременная женщина и ребенок, ранее попавшие под обстрел больницы, умерли.

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На видео и фотографиях, снятых в среду журналистами AP вскоре после попадания снарядов по больнице, было видно, как женщина придерживала и инстинктивно поглаживала окровавленную нижнюю часть живота, пока ее несли спасатели.

Женщину срочно доставили в другую больницу, где врачи попытались сохранить ей жизнь. Хирург Тимур Марин обнаружил, что у женщины раздроблены кости таза. Он принял решение делать экстренное кесарево сечение. Поняв, что она может потерять ребенка, женщина кричала: "Убейте меня прямо сейчас!", передает АР.

Ребенок, которого извлекли врачи, не подавал признаков жизни. Резко ухудшалось и состояние матери. Врачи пытались реанимировать ее более 30 минут, но не смогли спасти.

И мать, и ребенок умерли, утверждает AP.

Российские провластные СМИ и телеграм-каналы пытались убедить, что авиаудар по больнице в Мариуполе — это постановка, в которой приняла участие "одна женщина", "выдававшая себя за разных рожениц". Однако многочисленные фото и видео с места событий опровергают это утверждение.

Вторая женщина, запечатленная на кадрах с места событий — Марианна Подгурская — родила девочку в ночь после обстрела.

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BBC News Русская служба:

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