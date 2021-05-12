Арабо-израильский конфликт: ракетные удары продолжаются, в городе Лод — чрезвычайное положение

Конфликт в Израиле и секторе Газа разрастается: боевики ХАМАС выпустили по Израилю уже более тысячи ракет, израильская армия отвечает авиаударами по Газе, в самом Израиле местные арабы в нескольких местах устроили погромы и поджоги, в городе Лод введено чрезвычайное положение.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пресс-секретарь армии Израиля Джонатан Конрикус рассказал журналистам в среду утром, что с вечера понедельника из сектора Газа по израильским городам было выпущено уже более тысячи ракет. 850 из них либо взорвались на израильской территории, либо были сбиты системой ПВО "Железный купол", еще около 200, по словам Конрикуса, упали в самом секторе Газа.

Израиль отвечает сотнями ракетных ударов и авиаударов. Израильские военные заверяют, что бьют только по законным целям: местам запуска и производства ракет, а также по офисам и другим местам нахождения представителей ХАМАС.

С обеих сторон, по последним данным, погибло больше 40 человек: ХАМАС утверждает, что на их территории погибло 43 человека, включая 13 детей, в Израиле ракеты убили 6 человек, в том числе 16-летнюю девушку-арабку.

Эта девушка и ее 52-летний отец погибли утром в среду, когда ракета из Газы попала в их машину. Мать девушки тяжело ранена.

Раненых с обеих сторон не менее 250.

ХАМАС выпускает ракеты не только по ближайшим к Газе израильским городам на юге страны, но и по центру Израиля, включая Тель-Авив.

В среду на границе сектора Газа палестинцы подбили противотанковой ракетой военный джип. Как утверждает телеканал "Аль-Джазира", один израильский солдат погиб, двое ранены. Подтверждений или опровержений с израильской стороны пока нет.

Погром и ЧП в Лоде

В городе Лод в 20 км от Тель-Авива и в некоторых других местах во вторник вспыхнули беспорядки: по сообщениям израильской прессы, местные арабы начали жечь машины и магазины евреев и громить их дома.

Правительство Израиля объявило в Лоде чрезвычайное положение и отправило туда подразделения пограничной полиции.

В среду рано утром Лод посетил премьер-министр Биньямин Нетаньяху и пообещал восстановить порядок.

Как передают израильские издания, помимо Лода, беспорядки в прошедшие сутки были также в городах Рамла, где подожгли синагогу, Хайфа и Акко, где сожгли ресторан и гостиницу.

Полиция уже задержала около 160 арабов, которых подозревают в участии в погромах.

Накануне израильская армия уничтожила уже второе многоэтажное здание в Газе, в котором, по сведениям военных, был расположен объект ХАМАС. Это 12-этажное здание "Аль-Джавара".

Военные примерно за полтора часа предупредили мирных жителей многоэтажки и окрестностей, что им нужно срочно эвакуироваться.

До этого во вторник израильские самолеты разрушили 13-этажное здание "Бурдж-Ханади" в Газе, где находились офисы движения ХАМАС.

Лидеры многих стран и международных организаций призывают стороны прекратить конфликт.

Представитель ООН на Ближнем Востоке Тур Веннесланд заявил, что ситуация скатывается к полномасштабной войне.

Министр обороны Израила Бенни Ганц говорит, что удары Израиля по противнику только начались.

"Мы наносим мощные удары по террористическим организациям и продолжим их наносить, потому что они решили ударить по Израилю. Мы вернем мир и спокойствие — надолго", — сказал министр обороны.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что если Израиль хочет эскалации конфликта, то организация к этому готова.

"А если он захочет остановиться, мы готовы и к этому. Сформировался новый баланс сил", — сказал глава ХАМАС в телеобращении.

Поводом к новой вспышке многолетнего арабо-израильского конфликта снова стал Иерусалим — город, священный и для иудеев, и для мусульман, и для христиан.

Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в городе начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС — "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.