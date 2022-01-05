Арест за вакцину. Учительница в США задержана за самовольную прививку ученику

Американская полиция арестовала школьную учительницу в Нью-Йорке, которая самовольно сделала прививку от коронавируса одному из своих учеников.

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Местная полиция сообщает, что Лора Руссо привила ученика у себя дома, не имея ни соответствующей квалификации, ни согласия родителей мальчика — правда, как утверждается, 17-летний школьник сам хотел получить вакцину.

Руссо преподает биологию, ей 54 года. Ее задержали в канун Нового года, и теперь ей грозит до четырех лет тюрьмы.

Пока неясно, как Руссо получила вакцину против коронавируса, настоящая ли она и кто ее произвел. В настоящее время единственный разрешенный для американцев моложе 18 лет препарат — это вакцина Pfizer-BioNTech.

На видеозаписи случившегося Руссо говорит подростку: "Надеюсь, с тобой все будет в порядке". "Вот, пожалуйста. Домашняя вакцина", — отвечает он.

Неправильно сделанные инъекции могут быть опасны. Кроме того, врачи и лицензированные медицинские работники должны убедиться, что вакцина не поддельная и что срок ее действия не истек. Они также должны ознакомиться с историей болезни пациентов и проследить за их реакцией после укола.

Официальные лица говорят, что родители мальчика позвонили в полицию, когда он вернулся домой, и рассказали им о случившемся.

"Она раздобыла вакцину, — сказал комиссар полиции нью-йоркского округа Нассо Патрик Райдер. — Мы все еще выясняем, как ей это удалось".

Как сообщает CBS News, средняя школа, где преподавала Руссо, выпустила заявление, в котором говорится, что учительницу отстранили от преподавания и направили на другую работу пока идет расследование.

Она обвиняется в том, что незаконно оказывала профессиональные услуги. Судебное заседание по ее делу назначено на 21 января.