Арестованный в Беларуси экс-главред NEXTA Протасевич заявил о создании нового медиа
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, находящийся под домашним арестом по обвинению в организации массовых беспорядков, сообщил в Twitter о создании проекта SPRAVA, пишет портал телеканала "Дождь".

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"Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде", — говорится в анонсе в телеграм-канале проекта.

Сам Протасевич написал, что будет публиковать инсайды, эксклюзивы и "авторское мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад".

Первой публикацией в SPRAVA стал текст про помилования людей, привлеченных к уголовной ответственности из-за участия в протестах в Беларуси после президентских выборов 2020 года. В посте говорится, что белорусские власти "готовы идти на диалог", а участвовавшим в протестах рекомендуется "признать свои ошибки и вину". Кроме того, в публикации говорится, что в приоритетный список на помилование вошли журналисты, общественники и правозащитники.

В июле стало известно, что помилование с осужденными за участие в протестах обсуждает бывший сторонник экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико Юрий Воскресенский. После выборов его задержали по обвинению в организации массовых беспорядков и поместили в СИЗО КГБ, но позже освободили, после чего он начал выступать в поддержку Александра Лукашенко.

Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки рейса Ryanair Афины — Вильнюс из-за ложного сообщения о минировании. В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды и грубом нарушении общественного порядка.

С конца июня Протасевич и Сапега находятся под домашним арестом. Следственный комитет Беларуси утверждал, что они заключили сделку со следствием.

В начале июля Протасевич создал аккаунт в твиттере и написал, что ведет его "без присмотра".

После задержания журналист также дал несколько интервью. Его знакомые и родственники считают, что он согласился на них после угроз или пыток.

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