Арестович: Россия уже начала наступление на Донбасс
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Первый этап наступления российских войск на Донбассе уже начался, заявил советник президента Украины Алексей Арестович. Об этом сообщает УНIАН.

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По словам Арестовича, наступление будет идти одновременно с севера и с юга. "Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это 10 батальонно-тактических групп, которые приезжают с Дальнего Востока, последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера у нас — от Киева, Чернигова и Сум", — рассказал он.

При этом, по словам Арестовича, подкрепление с Дальнего Востока еще не добралось к позициям для наступления. А войска выведены с севера, еще не готовы к наступлению.

Ранее Арестович заявил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Другой советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры президентов Украины и России могут произойти после боевого столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу.

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