Арестович утверждает, что украинские войска вышли на границу России

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что военные ВСУ приблизились к границам России на Харьковском направлении, "а в отдельных местах — вышли за них". Об этом он рассказал в интервью, его слова приводит "Украина 24", пишет портал "Новая газета. Европа".

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"Ничего от этого не поменяется, это имеет символическое значение, а не военное", — добавил Арестович.

Накануне ВСУ отчитались об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области. Речь тогда шла о селах Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

По данным ВСУ, в результате потерь на Харьковском направлении подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа армии РФ были выведены с территории Украины и направлены в Белгород.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи "со стороны Украины". По его данным, в результате погиб один человек. Это первая смерть мирного жителя в регионе после начала российского вторжения в Украину. Еще трое были ранены.