Арестович уволен с должности советника офиса Зеленского

Алексей Арестович написал заявление об уходе с поста внештатного советника офиса президента Украины. Фото документа он опубликовал в соцсетях.

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"Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", — объяснил свое решение Арестович.

Обновление: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что заявление Арестовича было удовлетворено, а приказ о его увольнении подписан руководителем аппарата Офиса президента Украины Марией Витушок.

Вскоре после атаки на многоквартирный дом в Днепре 14 января Арестович на стриме с Марком Фейгиным на YouTube заявил, что предположительно российская ракета упала на здание после того, как ее сбили украинские силы ПВО. Доказательств такой оценки уже экс-советник офиса Зеленского не привел, украинские власти эти сведения не подтверждали.

Позднее мэр Днепра Борис Филатова обратился в СБУ с требованием отреагировать на заявления Арестовича, а депутат Верховной рады Алексей Гончаренко начал собирать подписи за его увольнение. Тот, в свою очередь, объяснил произошедшее усталостью, из-за которой он не смог точно сформулировать свою мысль.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на дом в Днепре, заявил: "Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны".

17 января Арестович извинился за свои слова. "Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом", — написал он в соцсетях.