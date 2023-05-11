Арестовича и актера Артура Смольянинова включили в России в перечень "террористов и экстремистов"

Росфинмониторинг внес экс-советник главы офиса президента Украины Алексея Арестовича и российского актера Артура Смольянинова в список "экстремистов и террористов", сообщает РИА "Новости".

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В январе 2023 года "Новая газета. Европа" опубликовала интервью со Смольяниновым. В нем он заявил, что, если бы представилась возможность воевать, он бы воевал на стороне Украины.

После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера, а 13 января Минюст РФ внес Смольянинова в реестр "иноагентов".

Смольянинов находится за пределами России: он уехал после того, как после антивоенных выступлений его оштрафовали и исключили из проектов с госфинансированием.

В список экстремистов также добавили бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Арестович внесен в реестр с пометкой в виде звездочки (*). "Российская газета" уточняет, что звездочками "отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму".

Арестович ушел в отставку 17 января. Он написал заявление, признав, что допустил грубую ошибку, когда заявил, что российская ракета попала в дом в Днепре после того, как была сбита украинскими силами ПВО.