Аресты, водометы, забастовка. Израиль готовится к голосованию по самой спорной реформе в своей истории

Полиция Израиля стягивает водометы к зданию парламента в Иерусалиме в преддверии голосования по судебной реформе, вызвавшей самые массовые и длительные в истории страны протесты. Сообщается, что уже произведено несколько арестов протестующих.
Сто самых крупных бизнесов Израиля объявили забастовку.
Президент страны Исаак Херцог, проведший всю минувшую ночь в переговорах с представителями правящей коалиции и оппозиции, заявил, что Израиль находится в режиме чрезвычайной ситуации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху буквально накануне перенес операцию на сердце, но все же прибыл в здание Кнессета, по некоторым данным, — с кардиостимулятором.
Чего хочет правительство
Цель предлагаемой судебной реформы — ограничить полномочия Верховного суда, который в Израиле в виду отсутствия Конституции выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти.
Предлагаемые поправки подразумевали, что любое вето Верховного суда может быть преодолено простым парламентским большинством в 61 голос.
Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, могла бы всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.
С февраля по апрель этого года сотни тысяч израильтян выходили на улицы городов, возражая против предложенной правительством судебной реформы.
Они убеждены, что власти стремятся сломать систему сдержек и противовесов и превратить страну в диктатуру.
Сторонники реформы считают, что в руках Верховного суда в последние годы сконцентрировалась абсолютная власть, и избранное народом правительство не может эффективно работать, так как вынуждено постоянно преодолевать сопротивление со стороны судей.
Кому уступит Нетаньяху?
29 июня Биньямин Нетаньяху дал интервью американскому изданию Wall Street Journal, в котором неожиданно заявил, что спорный пункт о судебной реформе будет исключен из конечного варианта законопроекта, который включает ряд других изменений.
"Сейчас этого [пункта] нет… Я внимательно отношусь к общественному мнению и к тому, что, на мой взгляд, окажется приемлемым", — сказал Нетаньяху WSJ.
Это вызвало бурю возмущения в рядах его коалиционного правительства — самого правого в истории Израиля.
Реформирование судебной системы было одним из главных условий при формировании коалиции после последних выборов.
Вместе с партией Нетаньяху "Ликуд" в него вошли ультраортодоксы и партии ультранационалистического толка.
И тем, и другим необходимо ограничить возможности Верховного суда, который часто блокирует инициативы ультраправых.
Неожиданный отказ Нетаньяху от ранее согласованных планов партнеры по коалиции назвали предательством и весь последний месяц оказывали на него давление.
Именно потому собравшиеся у здания Кнессета протестующие не знают, как пройдет сегодняшнее голосование, кому в конечном итоге он решит уступить — противникам реформы или партиям, от которых зависит судьба его правительства.