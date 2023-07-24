Аресты, водометы, забастовка. Израиль готовится к голосованию по самой спорной реформе в своей истории

Полиция Израиля стягивает водометы к зданию парламента в Иерусалиме в преддверии голосования по судебной реформе, вызвавшей самые массовые и длительные в истории страны протесты. Сообщается, что уже произведено несколько арестов протестующих.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сто самых крупных бизнесов Израиля объявили забастовку.

Президент страны Исаак Херцог, проведший всю минувшую ночь в переговорах с представителями правящей коалиции и оппозиции, заявил, что Израиль находится в режиме чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху буквально накануне перенес операцию на сердце, но все же прибыл в здание Кнессета, по некоторым данным, — с кардиостимулятором.

Чего хочет правительство

Цель предлагаемой судебной реформы — ограничить полномочия Верховного суда, который в Израиле в виду отсутствия Конституции выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти.

Предлагаемые поправки подразумевали, что любое вето Верховного суда может быть преодолено простым парламентским большинством в 61 голос.

Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, могла бы всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

С февраля по апрель этого года сотни тысяч израильтян выходили на улицы городов, возражая против предложенной правительством судебной реформы.

Они убеждены, что власти стремятся сломать систему сдержек и противовесов и превратить страну в диктатуру.

Сторонники реформы считают, что в руках Верховного суда в последние годы сконцентрировалась абсолютная власть, и избранное народом правительство не может эффективно работать, так как вынуждено постоянно преодолевать сопротивление со стороны судей.

Кому уступит Нетаньяху?

29 июня Биньямин Нетаньяху дал интервью американскому изданию Wall Street Journal, в котором неожиданно заявил, что спорный пункт о судебной реформе будет исключен из конечного варианта законопроекта, который включает ряд других изменений.

"Сейчас этого [пункта] нет… Я внимательно отношусь к общественному мнению и к тому, что, на мой взгляд, окажется приемлемым", — сказал Нетаньяху WSJ.

Это вызвало бурю возмущения в рядах его коалиционного правительства — самого правого в истории Израиля.

Реформирование судебной системы было одним из главных условий при формировании коалиции после последних выборов.

Вместе с партией Нетаньяху "Ликуд" в него вошли ультраортодоксы и партии ультранационалистического толка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

И тем, и другим необходимо ограничить возможности Верховного суда, который часто блокирует инициативы ультраправых.

Неожиданный отказ Нетаньяху от ранее согласованных планов партнеры по коалиции назвали предательством и весь последний месяц оказывали на него давление.

Именно потому собравшиеся у здания Кнессета протестующие не знают, как пройдет сегодняшнее голосование, кому в конечном итоге он решит уступить — противникам реформы или партиям, от которых зависит судьба его правительства.