Археологу из Петербурга назначили 5,5 лет колонии по делу о "военных фейках"

Суд в Петербурге приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима археолога, члена поискового движения и инвалида III группы Олега Белоусова, обвиняемого в "военных фейках".

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчине также на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете.

Помимо обвинения в публичном распространении "заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) 55-летнему Белоусову вменяли "призывы к экстремизму" (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Обвинение просило приговорить археолога к 9,5 годам колонии.

По версии следствия, Белоусов критиковал военные действия в Украине в группе поисковиков "Питерские копатели" в социальной сети "ВКонтакте". По данным защиты Белоусова, донос на него написал другой поисковик.

Как пишет "Новая газета. Европа", Белоусова судили из-за трех сообщений в соцсетях: "Путин — предатель №1, разворовавший страну, и военный преступник"; "Русскоязычные города — Харьков, Мариуполь и прочие можно сносить" и "А кто эти убийства начал? Путлер".

При чем последнее высказывание, по словам защитников, Белоусову не принадлежало.

Белоусова задержали в конце июня прошлого года. Кадры задержания были опубликованы полицией: в дом Белоусова ранним утром вломились бойцы СОБРа и уложили мужчину и его 22-летнего сына лицом в пол.

Приговор Белоусову стал первым приговором по обвинению в "военных фейках", который был вынесен в Петербурге.