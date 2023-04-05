Архивные документы: президент Литвы в 1988 году вступил в КПСС

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа в 1988 году написал заявление с просьбой принять его в ряды Коммунистической партии СССР, свидетельствуют обнародованные данные одного из литовских архивов. Первым внимание на эти документы обратил журналист Довидас Панцеровас.

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В числе опубликованных документов было заявление Науседы на вступление в КПСС от 20 мая 1988 года, партийный билет ему был выдан спустя два с небольшим месяца. По словам Панцероваса, у специалистов нет сомнений в их подлинности.

Журналист подчеркнул, что не считает членство в компартии "несмываемым пятном". "Однако президент Науседа в своих выступлениях говорит о "Саюдисе" (общественном движении, сыгравшем важную роль в восстановлении независимости Литвы — прим. Delfi), митингах "Саюдиса", а на самом деле в то время он выбрал иную сторону баррикады — по крайней мере официально", — отметил при этом журналист.

Сообщения о партийных документах Науседы подтвердили в пресс-службе президента Литвы. "Президент Науседа был принят в Компартию в мае 1988 года. Соответствующие документы хранятся в Госархиве и они доступны для общества. Когда начался "Саюдис", Науседа в деятельности Компартии не участвовал", — говорится в официальном комментарии.

Представитель президента также сообщил Панцеровасу, что Науседа не был обязан указывать эту информацию в документах при выдвижении своей кандидатуры на выборах. Журналист при этом напомнил, что Даля Грибаускайте, занимавшая президентский пост до Науседы, сообщила о своем членстве в КПСС в аналогичной анкете.