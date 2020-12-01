Аризона и Висконсин официально подтвердили победу Байдена
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Аризоны и Висконсина во вторник, 1 декабря, официально подтвердили победу демократа Джозефа Байдена в этих американских штатах в результате подсчета голосов на выборах президента США.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Висконсине отрыв Байдена от действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа, составил около 20 тысяч голосов. В Аризоне, где Трамп отстал от соперника на 10,5 тысячи голосов, кандидату от Демократической партии удалось обойти республиканца впервые с 1996 года.

Сенатором от Аризоны станет астронавт

Подтверждение итогов голосования в Аризоне означает победу демократа Марка Келли на выборах в Сенат. Келли, совершивший четыре полета в космос на шаттле, сменит в верхней палате Конгресса республиканку Марту Максалли. Таким образом, демократы в будущем Сенате получают уже 48 мест из 100, тогда как в нынешнем их было 47.

Команда Трампа, не желавшего признавать победу Байдена, инициировала пересчет голосов в ряде штатов. Только в Висконсине затраты на процедуру составили 7,9 млн долларов, сообщила избирательная комиссия штата. По местному законодательству, расходы оплатит команда Трампа.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Джозеф Байден, по данным ведущих СМИ страны, на выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Нынешний глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

4

Source

Deutsche Welle

Tags

президент США выборы президента США Белый дом Джо Байден Дональд Трамп США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro