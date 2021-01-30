Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем "дворца Путина"

Близкий друг президента РФ рассказал Mash, что купил объект на мысе Идокопас несколько лет назад. Аркадий Ротенберг утверждает, что "дворец Путина" из расследования ФБК станет апарт-отелем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Особняк под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) назван "дворцом Путина", принадлежит российскому миллиардеру и близкому другу президента РФ Аркадию Ротенбергу. Об этом сам предприниматель рассказал главному редактору интернет-проекта Mash Максиму Иксанову в интервью, опубликованном в субботу, 30 января.

"Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка", — отметил Ротенберг, уточнив, что приобрел здание несколько лет назад. Он объяснил, что рассказал о сделке только сейчас, поскольку вокруг здания разгорелся скандал. "Я и так достаточно… На мне санкции и так далее", — добавил бизнесмен.

Ротенберг рассказал, что намерен построить на мысе Идокопас апарт-отель, поскольку ему "очень нравится" отельный бизнес. Бизнесмен добавил, что у него есть аналогичные объекты на территории аннексированного Россией украинского полуострова Крым, а также на Дальнем Востоке и Алтае.

Расследование ФБК и короткий видеоролик Mash



Двухчасовой фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован на YouTube 19 января. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России. На прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен, отметил ФБК.

Сам президент заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом у мыса Идокопас, о котором говорится в расследовании.

Youtube-канал Mash 29 января опубликовал короткое видео из особняка под Геленджиком. Его авторы говорят, что особняк достроен лишь снаружи, а отделка помещений не началась. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", — отметил главный редактор Mash Максим Иксанов.

Между тем в фильме команды Алексея Навального говорилось: "Дворец спроектировали с ошибками: не работала вентиляция, тек потолок, была высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново".

Руководительница отдела расследований ФБК Мария Певчих заявила, что Mash своим роликом лишь подтвердил информацию фонда о ремонте здания. А собеседник интернет-издания Znak.com отметил, что депутатов Госдумы РФ от партии "Единая Россия" и их помощников обязали распространять в личных аккаунтах в социальных сетях видеоролик Mash об особняке под Геленджиком.

Мособлсуд оставил Алексея Навального под арестом



Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в РФ из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. На следующий день оппозиционер был арестован. Его обвиняют в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Политика направили в следственный изолятор "Матросская тишина".

В десятках городов России и мира 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски, а брат политика Олег Навальный, юрист ФБК Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Московский областной суд 28 января оставил Навального под арестом до 15 февраля. Сторонники оппозиционера намерены провести акции 31 января.