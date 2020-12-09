Армения и Азербайджан начали обмен пленными
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Баку передал Еревану первых трех армянских военнопленных. Об этом сообщили "Интерфаксу" в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

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Отмечается, что обмен произошел при посредничестве российской стороны. Подробности процедуры не уточняются.

Кроме того, в Ереване объявили, что до конца года Армения и Азербайджан готовы начать переговоры по демаркации государственной границы, которые также должны пройти при посредничестве Москвы. По словам Авиняна, юридически она пока не зафиксирована, и переговоры потребуют изучения различных материалов. В рамках подготовки в Сюникской области Армении, граничащей с Азербайджаном и Ираном, работает межведомственная группа.

Ереван и Баку согласовали обмен пленными по принципу "всех на всех" 5 декабря. Речь идет обо всех военнослужащих вооруженных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), попавших в плен как во время недавних боевых действий в Карабахе, так и ранее.

Точное число военнопленных, удерживаемых обеими сторонами, не раскрывается.

Обмен пленными и работа по демаркации границы прописаны в трехстороннем соглашении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, подписанном между Ереваном, Баку и Москвой 9 ноября. Договор также потребовал передачи Азербайджану территорий, занятых в ходе боев, и еще трех спорных районов. В Армении решение вызвало политический кризис, оппозиция, в том числе ряд видных политических деятелей, требуют отставки руководства страны.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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