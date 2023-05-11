Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах своих территорий. Министерство обороны Армении в четверг, 11 мая, сообщило, что азербайджанские войска обстреливают армянские позиции в направлении населенного пункта Сотк на востоке Армении из артиллерии и минометов, в результате ранены двое армянских солдат.

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В сообщении отмечается, что "подразделения ВС Армении предпринимают соответствующие оборонительные меры". Минобороны Армении также назвало дезинформацией сообщение оборонного ведомства Азербайджана о том, что армянские войска открыли огонь, в результате чего было ранен азербайджанский военнослужащий.

Версия Минобороны Азербайджана



Со своей стороны министерство обороны Азербайджан обвинило войска Армении в нарушении перемирия и преднамеренной провокации. "Подразделения ВС Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен военнослужащий Азербайджана", — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

В сообщении также утверждается, что обстрелы азербайджанской территории продолжаются, "ВС Армении активно используют крупнокалиберные орудия и минометы".

В то же время азербайджанское издание Caliber, специализирующееся на военных новостях, пишет, что Армения активно использует дроны-камикадзе для ударов по позициям ВС Азербайджана на границе. Дроны предположительно иранского производства, зафиксировано уже не менее пяти мощных взрывов.

Нагорно-Карабахский конфликт



Армения и Азербайджан уже многие десятилетия сражаются за контроль над Нагорным Карабахом — регионом Азербайджана, населенном преимущественно этическими армянами.

Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в воскресенье, 14 мая, проведут в Брюсселе трехстороннюю встречу с целью добиться урегулирования конфликта.