Армения и Азербайджан сообщили о потерях во время последних боев

Один армянский военнослужащий погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна в результате боев с вооруженными силами Азербайджана на востоке республики 16 ноября. Кроме того, сообщает в среду, 17 ноября Минобороны Армении, под контроль Азербайджана перешли две боевые позиции армянских военных.

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В ведомстве также отметили, что "в результате боевых действий погибли и ранены до 70 военнослужащих Азербайджана, уничтожено четыре единицы БТР, одна бронемашина Sandcat, пять единиц автомобильной техники (КамАЗ, Урал, УАЗ)".

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семерых азербайджанских военных, в том числе одного офицера, в результате боев на границе с Арменией. Ранения получили 10 военнослужащих.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана вновь начались боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. В тот же день при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня. Как указали в своих сообщениях военные ведомства двух стран, 17 ноября на восточном участке приграничной линии сохраняется относительно спокойная ситуация, договоренность о прекращении огня, в основном, соблюдается.

Мирный договор 2020 года

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились спустя год после завершения 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Соглашение о прекращении конфликта было подписано 10 ноября 2020 года при посредничестве России. В результате значительная часть территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) перешла к Азербайджану.