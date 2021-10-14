Армения и Азербайджан судятся друг с другом в Международном суде
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Иски связаны с войной за Нагорный Карабах. Стороны обвиняют друг друга в пытках военнопленных, осквернении святынь и других преступлениях.

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В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Армения ходатайствовала в Международном суде в Гааге о принятии незамедлительных мер против Азербайджана, чтобы "остановить спираль насилия". Ереван обвиняет Азербайджан в грубых нарушениях прав человека, дискриминации, ненависти и расизме по отношению к армянам, сообщили представители Армении в четверг, 14 октября, в Гааге. В своем исковом заявлении Ереван опирается на Конвенцию ООН против расизма.

Представители Армении заявляют, что азербайджанцы пытали военнопленных и оскверняли трупы убитых солдат. Вопреки международным обязательствам, Азербайджан не освобождал армянских военнопленных и осквернял культурные и религиозные объекты, при этом "азербайджанские государственные инстанции поддерживали, вдохновляли и прославляли преступников", утверждают они.

Азербайджан подал аналогичный иск в Международный суд против Армении. В результате войны за Нагорный Карабах в сентябре — ноябре прошлого года погибли более 6500 человек. В итоге Азербайджан при поддержке Турции отвоевал обширные регионы Нагорного Карабаха, утерянные в начале 1990-х годов. Армения считает своим покровителем Россию.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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