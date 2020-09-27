Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию

Азербайджанская сторона нанесла ракетные удары по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, утверждает МИД Армении. В Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Азербайджан обвиняет в нападении Армению.

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МИД Армении в воскресенье, 27 сентября, сообщил об атаке Азербайджана на протяжении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По сведениям ведомства, ракетные удары нацелены "на мирные населенные пункты ", включая Степанакерт - столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана", - подчеркнули в МИД Армении. Ереван возложил "всю ответственность за последствия агрессии" на Азербайджан. Министр иностранных дел Армении находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по урегулированию конфликта, добавили в ведомстве.

Армия обороны непризнанной республики "успешно противостоит атакам противника", написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook. По его словам, ситуация находится на стадии оперативного развития, а дальнейшая информация появится по мере необходимости. У азербайджанской стороны сбиты 2 вертолета и 3 беспилотных летательных аппарата, а также подбиты 3 танка, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В Армении введено военное положение

Премьер Армении позднее объявил о решении правительства ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию. "Дорогие соотечественники, решением правительства в Республике Армения объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Призываю личный состав войск явиться в районные военные комиссариаты", - говорится в сообщении Пашиняна в Facebook.

В центре Еревана собираются горожане, готовые отправиться на фронт. Среди них врачи, учителя, студенты... Свыше 10 тысяч человек уже выразили желание отправиться на фронт, передает корреспондент DW.

В Нагорном Карабахе введено военное положение

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян также объявил 27 сентября военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. "Исходя из сложившейся ситуации, я объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет", - сообщил Арутюнян, слова которого приводит пресс-служба президента непризнанной НКР. "Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи. Всю ответственность будет нести руководство Азербайджана. За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана", - заявил Арутюнян.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян призвал сохранять спокойствие и осторожность. По сведениям корреспондента DW, в городе Шуши в спорном регионе прекращена подача электроэнергии, жители укрываются в убежищах, но паники нет.

Позже в тот же день Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха. "Утром 27 сентября Азербайджан открыл ракетно-артиллерийский огонь и использовал беспилотные летательные аппараты, нанося удары по многочисленным гражданским поселениям и объектам инфраструктуры, включая столицу Степанакерт. Eсть потери среди населения и разрушения гражданских объектов", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой омбудсмена.

Пресс-служба Минобороны непризнанной НКР распространила сообщение, в котором говорится: "Противник предпринимает атаки по различным направлениям линии соприкосновения с использованием военной авиации, беспилотников, бронетехники и артиллерии. Подразделения Армии обороны Карабаха успешно отражают атаки. По подтвержденным данным, ВС Азербайджана потеряли два вертолета, 14 беспилотников, бронетехнику".

Азербайджан обвиняет в обстрелах Армению

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы страны начинают "контрнаступление" по всей линии соприкосновения в регионе. Решение принято "для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения". По сведениям оборонного ведомства, уничтожено 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "Оса" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении, а с азербайджанской стороны сбит боевой вертолет Военно-воздушных сил республики, но экипаж жив.

Одновременно Минобороны Азербайджана опровергает информацию об уничтожении азербайджанских танков и БПЛА армянскими военными в ходе операции. Кроме того, ведомство заявило о гибели и ранениях людей среди мирного населения при обстреле из минометов и крупнокалиберного оружия на линии соприкосновения в Карабахе с сопредельной стороны.

"Двадцать седьмого сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра", - сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно этой информации, атаке подверглись село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В ведомстве подчеркнули, что точная информациях о погибших и потерпевших уточняется.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев возложил на военно-политическое руководство Армении ответственность за напряженность на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и обстрелы азербайджанских населенных пунктов, сообщает "Интерфакс". "Азербайджан неоднократно информировал мировую общественность о том, что Армения готовится к новому акту агрессии и войне против Азербайджана. Вся вина за текущую ситуацию и последующие процессы лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении Гаджиева, распространенном в воскресенье.

Карабах - яблоко раздора

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Россия призывает прекратить огонь

Россия 27 сентября призвала стороны конфликта прекратить огонь. "По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях", - говорится в заявлении МИД России относительно обострения ситуации в регионе. "Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - подчеркивается в документе, текст которого размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Турция готова оказать поддержку Азербайджану

Турция полностью поддерживает Азербайджан в свете обострения ситуации. Анкара окажет Баку поддержку в той форме, в какой пожелает азербайджанская сторона, говорится в заявлении МИД Турции. Официальная Анкара считает Армению ответственной за эскалацию напряженности в регионе. Турецкое внешнеполитическое ведомство расценило действия армянской стороны как "отчетливое нарушение международного права", а саму республику назвало "крупнейшим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе".

Франция призывает прекратить боевые действия

Франция глубоко обеспокоена эскалацией напряженности и столкновениями в регионе. Официальный Париж призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить диалог, говорится в заявлении МИД Французской Республики.