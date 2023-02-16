Армения передала Азербайджану окончательный проект мирного договора

По словам премьер-министра Армении Пашиняна, документ призван не допустить новой войны в регионе. При этом он отметил, что предложенный вариант договора должен быть приемлемым и для Азербайджана.

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Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в Ереване в четверг, 16 февраля. "Армения вчера завершила работу очередного этапа проекта соглашения о мире и установлении отношений с Азербайджаном, и наши предложения переданы Азербайджану. Передан проект окончательного, полного варианта соглашения с нашими предложениями", — сказал Пашинян.

По его словам, документ передан также странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США. Ранее Пашинян отмечал, что на переговорах с Азербайджаном достигнут определенный прогресс. "Мы надеемся, что прогресс, зафиксированный в результате трех этапов переговоров, возможно будет развить", — сказал он.

По словам Пашиняна, мирное соглашение "должно содержать такую логику договоренностей, такие действенные механизмы сдержек и противовесов, которые исключат любой сценарий нарушения долгосрочного мира и стабильности. Смысл в том, что подписание соглашения не должно перерасти в войну на основе имеющегося соглашения", — подчеркнул Пашинян. При этом он отметил, что документ, естественно, должен быть приемлемым и для Азербайджана.

Азербайджан не согласен с рядом пунктов

Ранее МИД Азербайджана отверг намерение Армении включить в проект мирного соглашения пункт о создании международного механизма с целью обсуждения прав и безопасности проживающих в Карабахе армян, расценив это как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. "Данная инициатива не имеет под собой никаких оснований и не даст результата", — заявил представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Он выразил мнение, что Армения не заинтересована в установлении мира в регионе. По словам Гаджизаде, инициатива Еревана показывает, что "Армения до сих пор не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, вопреки нормам и принципам международного права, а также пражским и сочинским договоренностям, по которым страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга".

"Хотим еще раз напомнить, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и права и безопасность жителей армянского происхождения этого региона будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Вмешательство Армении в процесс реинтеграции жителей армянского происхождения, являющийся внутренним вопросом Азербайджана, неприемлемо", — подчеркнул Гаджизаде.

Война за Нагорный Карабах

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. С 27 сентября по 9 ноября Армения и Азербайджан вели войну за Нагорный Карабах — регион, населенный преимущественно армянами. В результате войны, приведшей к гибели 6,5 тысячи человек, Азербайджан вернул значительную часть Карабаха под свой контроль.

При посредничестве России Армения и Азербайджан заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения были введены российские миротворцы, но напряженность в регионе сохраняется.