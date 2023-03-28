Армения планирует ратифицировать Римский статут. МИД РФ предупредил о "крайне негативных" последствиях
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Министерстве иностранных дел РФ назвали "абсолютно неприемлемым" стремление Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве. Если документ будет ратифицирован, власти страны будут обязаны арестовать президента России Владимира Путина в случае посещения им Армении.

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"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства", — цитирует ТАСС слова своего собеседника в МИД РФ. Источник агентства также сообщил, что Москва предупредила армянские власти "о крайне негативных" последствиях для двусторонних отношений в случае присоединения страны к Римскому статуту.

Римский статут — договор, учредивший Международный уголовный суд в Гааге. В настоящий момент его ратифицировали 123 государства. Поскольку 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, эти государства обязаны арестовать их в случае визита. Из бывших советских республик Римский статут ратифицировали страны Балтии, Грузия и Таджикистан.

24 марта Конституционный суд Армении опубликовал решение о том, что Римский статут не противоречит Основному закону страны. Это дает право правительству Армении внести документ в парламент для ратификации. В случае одобрения депутатами страна присоединится к Римскому статуту и, соответственно, местные власти также будут обязаны арестовать Путина и Львову-Белову в случае посещения Армении.

Официальный Ереван подчеркивает, что запустил процесс ратификации Римского статута еще в конце прошлого года из-за желания в будущем привлечь к ответственности руководство Азербайджана за возможные военные преступления в рамках вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

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