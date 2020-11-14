Армения подтвердила гибель более 2300 солдат в Нагорном Карабахе

Армения подтвердила гибель более 2300 солдат в войне в Нагорном Карабахе. "На данный момент экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook в субботу, 14 ноября.

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Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о 1383 погибших. Азербайджан, ссылаясь на цензуру военного времени, пока не сообщал данных о потерях в своих рядах.

Между тем министерство обороны в Баку сообщило, что Азербайджан передал Армении несколько тел убитых солдат. В ведомстве уточнили, что речь идет о военнослужащих, погибших в боях за вновь отвоеванный Азербайджаном город Шуша.

Нагорный Карабах как яблоко раздора



Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий, когда армия Азербайджана начала операцию по восстановлению контроля над этим регионом. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно достигнутой договоренности, подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.