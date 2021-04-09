Армения: Родственники военопленных пошли штурмом на Минобороны
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Уже более суток родственники без вести пропавших и пленных военнослужащих проводят акции протеста по всей Армении, требуя вернуть родственников, оказавшихся в плену после боевых действий в Нагорном Карабахе. В пятницу, 9 апреля, они попытались сорвать ворота главного въезда на территорию министерства обороны республики и повредили их, передает корреспондент DW.

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Стянутые сюда силы правопорядка были вынуждены оттеснить протестующих, не обошлось без потасовок.

Между тем участники протеста заблокировали не только главные ворота министерства, но и все остальные входы и выходы. Там, где людей оказывалось мало, использовались автомобили. Более суток сотрудники и служащие военного ведомства не могут покинуть свои рабочие места.

С утра протестующим предложили собрать делегацию для встречи с министром обороны и начальником Генштаба, но люди потребовали, чтобы высокопоставленные военные сами вышли к ним. Ситуация у Минобороны остается напряженной.

Парализовано движение на железной дороге

Во вторник с утра родные и близкие пропавших без вести и пленных заблокировали автодороги, связывающие Ереван со вторым по величине городом Гюмри и городом Ванадзор. А с середины дня большая группа людей перекрыла еще и железную дорогу Гюмри-Ереван.

Как сообщил Deutsche Welle пресс-секретарь "Южно-Кавказской железной дороги" Рубен Грдзелян, "график грузовых и пассажирских перевозок нарушен, и когда он будет восстановлен, сказать трудно". По его словам, сейчас он находится в Гюмри и нет никакой возможности попасть в Ереван — ни по автотрассе, ни по железной дороге. Перекрыты даже проселочные дороги.

По разным данным, сейчас в азербайджанском плену находятся от 188 до 228 армянских военнослужащих. Родные солдат требуют от властей информировать их хотя бы о ходе поисковых работ, об их здоровье и состоянии. Люди считают, что власти не предпринимают должных усилий для возвращения их родственников домой.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Армения Нагорный Карабах
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