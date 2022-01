Армия обороны Израиля зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа в сторону Тель-Авива

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье, 2 января, нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел своей территории.

Целями авиации ЦАХАЛ стали, в частности, цех по производству ракет и военные посты, которые используются для террористической деятельности, сообщили израильские военные в Twitter.

As fireworks lit up the skies to celebrate #NewYear2022 around the world, a different type of fire came from Gaza—terrorist rocket-fire toward Israel.

In response, we just struck Hamas sites in Gaza, incl. a rocket manufacturing site & military posts used for terrorist activity. pic.twitter.com/mncbxQ3RhN