Армия Сербии приведена в боевую готовность

По приказу президента Александра Вучича Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра обороны Милоша Вучевича. Утверждается, что такое решение принято из-за готовящегося нападения со стороны Косова.

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"Это поднимает нас на самый высокий уровень до действий, которые проводит армия Сербии, защищая территориальную целостность и суверенитет страны, защищая всех граждан Сербии и предотвращая террор в отношении сербов, где бы они ни жили", — заявил глава военного ведомства.

В полную боевую готовность приведены и подразделения МВД, сообщил глава министерства Братислав Гашич. По его словам, сотрудники МВД перейдут под командование начальника Генштаба и "займут обозначенные оперативным планом позиции".

Накануне о приведении своих вооруженных сил в боевую готовность заявили власти частично признанного Косова. Белград и Приштина на протяжении года несколько раз спорили из-за образца автомобильных номеров, который будет использоваться в приграничных районах. Там же время от времени случаются перестрелки.