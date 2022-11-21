Армия Сербии в режиме готовности: в Косово обострение ситуации из-за автомобильных номеров

В Северном Косово, где живут преимущественно сербы, обострилась обстановка из-за планов властей Косово выдавать въезжающим из Сербии временные документы, а также начать процесс замены сербских автомобильных номеров на косовские.

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Сегодня, 21 ноября, вступило в силу решение косовских властей взимать штрафы за автомобильные номера, выданные сербскими властями. Штрафные квитанции будут выдавать на КПП при пересечении административной линии. Это может привести к обострению на севере Косово и Метохии.

"Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет ад на земле… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы — защищать свои очаги", — заявил еше вчера сербский президент Александр Вучич. Он добавил, что ситуация для косовских сербов "очень сложная" и что в случае конфликта "Сербия победит".

СегодняВучич заявил, что Приштина отправила полицейский спецназ на север Косово.

Вооруженные силы Сербии готовы принять все меры, чтобы в случае приказа президента Вучича защитить сербов в Косово и Метохии, заявил министр обороны страны Милош Вучевич.

В Косовска-Митровице на мосту через реку Ибар, разделяющую сербские и албанские районы города, вечером появились военные из миротворческих сил KFOR под эгидой НАТО, пишет "Медуза". Ночью власти Косово заявили, что откладывают нововведения на месяц — при условии снятия баррикад.