Армия США обвинила ЧВК Вагнера в закладке мин вокруг Триполи

Армия США обвинила российскую группу наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера в закладке большого количества противопехотных мин в окрестностях столицы Ливии Триполи.

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"Изученные фотографические материалы" показывают, что бойцы ЧВК Вагнера заложили "замаскированные бомбы и минные поля" вокруг предместий Триполи до расположенного к востоку приморского города Сирт, заявило американское военное командование для Африки (Africom) в среду, 15 июля.

В заявлении указывается, что эти действия являются очередным нарушением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии и угрожают жизням безвинных гражданских лиц. "Поддерживаемая российским государством группа Вагнера демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственная тактика группы Вагнера продлевает конфликт и является причиной ненужных страданий и гибели безвинных мирных жителей. Россия в силах остановить это, но не имеет такого желания", — заявил генерал-майор Africom Брэдфорд Джеринг.

США уже неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в гражданскую войну в Ливии с помощью ЧВК Вагнера. В мае Africom сообщил об отправке российских боевых самолетов для поддержки мятежного ливийского генерала Халифа Хафтара, который сражается против международно признанного правительства Ливии в Триполи.

Эксперты ООН в мае подтвердили сообщения об участии бойцов Вагнера в боях в Ливии. Москва заявляет, что не имеет никакого отношения к действиям ЧВК Вагнера, которую считают близкой к окружению президента России Владимира Путина.

Войска Хафтара уже более года ведут наступление на Триполи. Помимо России, в ливийском конфликте замешаны и другие иностранные государства: правительство в Триполи поддерживают Катар и Турция, а Хафтара — Египет и Объединенные Арабские Эмираты.