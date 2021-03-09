Армянская оппозиция полностью заблокировала парламент
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Несколько сотен демонстрантов заблокировали вход и въезд в парламент Армении по призыву лидера оппозиционного "Движения спасения родины" Вазгена Манукяна.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты установили две палатки. Через вход на улице Демирчяна в парламент обычно въезжают автомобили спикера парламента, руководства законодательного органа, премьер-министра.

Находящиеся на месте несколько сотен полицейских и спецназовцев не предпринимают активных действий.

Вход в парламент перекрыт также с проспекта Баграмяна. Таким образом, входы и выходы в здание полностью перекрыты.

Проспект Баграмяна перед зданием парламента заблокирован демонстрантами с 25 февраля. Там установлены палатки, в которых ночуют сторонники оппозиции.

Ранее на митинге оппозиции Вазген Манукян заявил, что "парламент будет работать только тогда, когда депутаты придут, чтобы принять решение, которое требует народ (речь о требовании оппозиции об отставке премьер-министра Никола Пашиняна — ИФ)".

Во вторник вице-спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что 9 марта решение об отставке главы Генштаба Армении вступило в силу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

Армения
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать