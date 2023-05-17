🤔В 2016 году семья из России назвала сына Путиным. Семь лет спустя родители решили его переименовать
Foto: AP/Scanpix/LETA

Живущая во Владимирской области РФ семья Джураевых решила сменить имя своего сына, которого в 2016 году в возрасте полутора лет переименовали из Расула в Путина. Об этом местная чиновница Екатерина Белоус рассказала газете "Новый город Александровск".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Родители к нам уже повторно обратились. Пока мы их проконсультировали. Они, скажем так, раскаиваются в том, что они это сделали. Они хотят вернуть имя ребенку, которое ему дали при рождении", — сообщила Белоус.

Джураевы — выходцы из Таджикистана, они покинули родину из-за гражданской войны и получили российское гражданство. Как писала "Русская служба Би-би-си", в 2016 году родители решили сменить имя своего полуторагодовалого сына Расула по просьбе его дедушки, большого поклонника Владимира Путина.

В 2017 году у Путина Джураева родился двоюродный брат, которого назвали Шойгу в честь министра обороны РФ. Его родители с заявлением о смене имени сына к властям не обращались, отметила чиновница.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как выбираются места для размещения пакоматов?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как выбираются места для размещения пакоматов?
Venipak – стабильное рабочее место!
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Как появились пакоматы?