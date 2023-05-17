🤔В 2016 году семья из России назвала сына Путиным. Семь лет спустя родители решили его переименовать

Живущая во Владимирской области РФ семья Джураевых решила сменить имя своего сына, которого в 2016 году в возрасте полутора лет переименовали из Расула в Путина. Об этом местная чиновница Екатерина Белоус рассказала газете "Новый город Александровск".

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"Родители к нам уже повторно обратились. Пока мы их проконсультировали. Они, скажем так, раскаиваются в том, что они это сделали. Они хотят вернуть имя ребенку, которое ему дали при рождении", — сообщила Белоус.

Джураевы — выходцы из Таджикистана, они покинули родину из-за гражданской войны и получили российское гражданство. Как писала "Русская служба Би-би-си", в 2016 году родители решили сменить имя своего полуторагодовалого сына Расула по просьбе его дедушки, большого поклонника Владимира Путина.

В 2017 году у Путина Джураева родился двоюродный брат, которого назвали Шойгу в честь министра обороны РФ. Его родители с заявлением о смене имени сына к властям не обращались, отметила чиновница.