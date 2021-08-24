Артисты пожаловались на Меньшикова Путину. Театр пригрозил им судом
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Актер Олег Меньшиков оставил должность директора Московского драматического театра им. Ермоловой. Некоторые артисты театра обращались с просьбой проверить его деятельность к президенту России Владимиру Путину. Они жаловались на сокращения. Теперь администрация театра собирается с ними судиться.

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Как уточнили в пресс-службе театра им. М.Н. Ермоловой, Меньшиков ушел с должности директора еще в июне — при этом он сохранил за собой пост его художественного руководителя. "С середины июня [ушел с поста директора], чтобы сосредоточиться на творчестве, потому что ему трудно было совмещать", — сказали в пресс-службе театра изданию РБК.

Новым директором театра стал Сергей Кузоятов, который ранее занимал должность замдиректора и главного бухгалтера учреждения.

На прошлой неделе стало известно, что 16 артистов подписались под обращением к Путину, в котором попросили проверить деятельность Меньшикова из-за сокращения штата театра. По мнению авторов обращения, решение о сокращении штата незаконно, а Меньшиков под предлогом оптимизации из-за пандемии коронавируса пытается "уволить неугодных ему артистов", сообщал Интерфакс.

В обращении также говорилось, что уволить предполагается 29 сотрудников, большинство из которых являются штатными артистами театра с большим стажем работы в нем.

В понедельник новый директор театра заявил, что под сокращение в Московском театре им. Ермоловой попадут 18 артистов. В администрации театра при этом сообщили, что собираются подать на подписавших обращение артистов в суд.

"Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью", — заявили в театре Интерфаксу.

Как подчеркнули в администрации театра, в список на сокращение не попали заслуженные или народные артисты, а "лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива".

В Кремле заявили, что находятся в курсе ситуации в театре Ермоловой, но вмешиваться в нее не планируют.

"Я не знаю, входило ли оно [обращение артистов] в соответствующее наше подразделение администрации, куда поступают официальные обращения, но в СМИ, да, мы видели сообщения", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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