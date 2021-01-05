Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года ирландка Мейрид Корриган выдвинула на эту награду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг. Письмо с этими кандидатурами она направила в Нобелевский комитет, пишет РБК со ссылкой на The Irish News.

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Корриган отметила, что все трое уже выдвигались на Нобелевскую премию мира по отдельности, но так и не получили ее. "Каждый из них продемонстрировал бесчисленные примеры мужества, разоблачающие незаконные действия правительств. В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа", — написала луареат.

Корриган напомнила, что Сноуден, работая в американской разведке, не мог хранить молчание, зная, что правительство незаконно следит за гражданами США и первыми лицами других стран. Он заявила, что Ассанж выполнял свой долг как издатель, раскрыв факты о военных преступлениях в Ираке и Афганистане. А Мэннинг, отсидевшая семь лет в тюрьме, не смогла мириться с убийством мирных жителей в Ираке.

Ранее 4 января суд Великобритании отказал США в экстрадиции Ассанжа из-за его психического здоровья и риска самоубийства. Судья посчитал, что после выдачи американским властям основатель WikiLeaks окажется в изоляции, которая будет действовать на него угнетающе.

США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров. В случае его выдачи, 49-летнему журналисту может грозить наказание в виде 175 лет тюрьмы.

Сноудена американские власти также обвиняют в шпионаже с 2013 года. Сейчас он проживает в России и вместе с женой подал заявление на получение российского гражданства. В сентябре 2020 году бывший сотрудник АНБ написал письмо президенту Дональду Трампу с просьбой помиловать Ассанжа.