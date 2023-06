Associated Press: на дамбе Каховской ГЭС перед взрывом стояла машина

Агентство Associated Press опубликовало спутниковый снимок Каховской ГЭС за несколько дней до разрушения, где видно, что на плотине стоит автомобиль.В материале AP делалось предположение, что машина была начинена взрывчаткой и могла быть использована для разрушения плотины.

Опубликованное Associated Press фото было сделано 28 мая украинским беспилотником, на нем видна машина со срезанной крышей и бочками внутри. Издание предполагает, что одна из бочек могла быть соединена с фугасом, а кабель шел к удерживаемому россиянами берегу Днепра.

Представитель службы связи украинского спецназа в разговоре с AP допустил, что заминированный автомобиль могли пригнать на дамбу с двумя целями — остановить продвижение украинских сил и усилить взрыв, который произойдет в машинном отделении и разрушит верхнюю часть плотины. По словам военного, самой по себе бомбы в автомобиле было бы недостаточно, чтобы разрушить плотину.

Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов опубликовал в Twitter снимок, сделанный 19 июня, и на нем видно, что этот автомобиль до сих пор находится на остатках плотины. Крутов написал, что 19 июня автомобиль все еще стоял на плотине, не взорвался и не был поврежден во время разрушения ГЭС. Он припаркован "недалеко от правого края плотины, который был взорван россиянами прошлой осенью, когда они отступили из Херсона".

I have no idea what car has to do with the dam breach. It's near the right edge of the dam, blown by Russians last autumn when they retreated from Kherson. @planet satellite image taken today, on June 19th, shows that the car is still there, intact after the dam collapse. pic.twitter.com/9mKsKXgkxX