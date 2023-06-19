Associated Press: на дамбе Каховской ГЭС перед взрывом стояла машина
Foto: AP/Scanpix/LETA

Агентство Associated Press опубликовало спутниковый снимок Каховской ГЭС за несколько дней до разрушения, где видно, что на плотине стоит автомобиль.В материале AP делалось предположение, что машина была начинена взрывчаткой и могла быть использована для разрушения плотины.

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Опубликованное Associated Press фото было сделано 28 мая украинским беспилотником, на нем видна машина со срезанной крышей и бочками внутри. Издание предполагает, что одна из бочек могла быть соединена с фугасом, а кабель шел к удерживаемому россиянами берегу Днепра.

Представитель службы связи украинского спецназа в разговоре с AP допустил, что заминированный автомобиль могли пригнать на дамбу с двумя целями — остановить продвижение украинских сил и усилить взрыв, который произойдет в машинном отделении и разрушит верхнюю часть плотины. По словам военного, самой по себе бомбы в автомобиле было бы недостаточно, чтобы разрушить плотину.

Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов опубликовал в Twitter снимок, сделанный 19 июня, и на нем видно, что этот автомобиль до сих пор находится на остатках плотины. Крутов написал, что 19 июня автомобиль все еще стоял на плотине, не взорвался и не был поврежден во время разрушения ГЭС. Он припаркован "недалеко от правого края плотины, который был взорван россиянами прошлой осенью, когда они отступили из Херсона".

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в своем твиттере написал, что машина, фото, которой опубликовало Associated Press, стоит на Каховской ГЭС "много месяцев" и продолжает находиться там и сейчас. Он обратил внимание, что эта машину можно заметить на апрельском видео украинского Центра журналистских расследований, а также на видео через девять дней после разрушения плотины.

Плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня, что привело к затоплению ряда населенных пунктов в Херсонской области и самого Херсона. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве: Украина Россию в том, что плотина была заминирована и подорвана, чтобы замедлить наступление украинских войск, а Россия Украину — в том, что плотина была повреждена в результате обстрелов.

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The New York Times ранее опубликовала расследование, в котором говорилось, что плотина Каховской ГЭС, вероятно, разрушилась в результате взрыва в техническом тоннеле, который был расположен в бетонном основании сооружения. Попасть в этот тоннель можно было из машинного зала, который контролировали российские войска. Взрыв в районе ГЭС в ночь на 6 июня также фиксировали сейсмологи и американские спутники-шпионы.

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