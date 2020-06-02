Associated Press: власти Китая сдерживали распространение информации о Covid-19 в январе

Действия китайских властей в минувшем январе, когда ВОЗ приветствовала быструю реакцию Пекина на вспышку коронавируса, отнюдь не заслуживали приветствий, пишет во вторник агентство Associated Press (AP).

Никакой "своевременной реакции" Пекина на коронавирус не было. Как не было и никакой приверженности Китая открытости, о чем писала в январе ВОЗ. В действительности, именно власти Китая сдерживали распространение информации, в которой так нуждался мир и, прежде всего, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Пока Китай скрывал растущую опасность, не желая делиться лабораторными сведениями об особенностях вируса, в трех лабораториях разных стран коронавирус был полностью декодирован.

Строгий контроль над распространением информации и отсутствие конкуренции внутри китайской государственной системы здравоохранения, судя по десяткам интервью и документальных источников, заслуживали в тот период осуждения, подчеркивает AP.

Правительственные лаборатории в Китае опубликовали сведения о геноме лишь после того, как другая лаборатория, опередив правительство, опубликовала эти сведения на специализированном сайте по вирусологии 11 января. Однако и после этого власти Китая не решались опубликовать сведения о вирусе в течение двух недель.

Именно в этот период детальные сведения о пациентах и случаях заражения (согласно протоколам закрытых заседаний ВОЗ, являющейся специализированным агентством ООН) были нужнее всего.

Это, возможно, помогло бы значительно снизить смертоносный эффект коронавируса или замедлить скорость его распространения, предполагает AP​.

Напомним, в мае известный китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань, руководитель специальной комиссии по борьбе с коронавирусом Госкомздрава КНР, заявил в интервью CNN, что власти города Ухань, где был впервые зафиксирован случай заражения новым коронавирусом, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. "В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается (большее) количество людей", — сказал Чжун Наньшань.

По словам эпидемиолога, у него возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане — 41 человек — не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Хотя Чжун Наньшань и признает занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отвергает обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу.

История о несвоевременном реагировании на новый вирус получает развитие в то время, когда ВОЗ подверглось острой критике со стороны США и согласилось провести независимое расследование того, как пандемия была встречена в глобальном масштабе. Президент США Дональд Трамп обвинил агентство здравоохранения ООН в том, что оно вступила в сговор с Китаем, чтобы скрыть масштабы кризиса, вызванного коронавирусом. В прошлую пятницу он разорвал связи с организацией, поставив под угрозу примерно 450 миллионов долларов, которые США выделяют каждый год в качестве крупнейшего донора ВОЗ.

Американский президент подчеркнул, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения.

"Мир сегодня страдает от неправомерных действий китайского правительства. То, что Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру", — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что "США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, американцам необходимо защищать национальные интересы". "Китай постоянно нарушал обещания, данные нам и другим странам", — подчеркнул президент США.

Перед этим Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.